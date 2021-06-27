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Россияне назвали сумму, которую могут себе позволить на неделю отпуска

Россияне в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска 36 тысяч рублей, тогда как семь дней идеального отдыха граждане оценивают почти в четыре раза дороже – в 135 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

При этом женщины планируют на отпуск меньше средств, чем мужчины: 32 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Мужчинам нужно больше денег и на «идеальный» отпуск: 148 тысяч и 125 тысяч рублей соответственно. В целом, опрошенные чаще считают, что идеальный отпуск – это отдых за рубежом, а не в России.

Такие данные были получены во время опроса, который проводился с 19 мая по 21 июня. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов из 596 населенных пунктов страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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