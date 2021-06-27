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Кобзев заявил, что поддерживает только добровольную вакцинацию от COVID-19

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Губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram заявил, что поддерживает исключительно добровольную вакцинацию от коронавируса.

«Понимаю, что многие, возможно, устали от постоянных призывов к вакцинации. Но реальность такова – это лучшая возможность защитить себя от ковида. В идеале – вы вообще не заразитесь. А даже если это и произойдет, болезнь будет протекать в легкой форме и без последствий. Тем не менее, я всегда выступал и сейчас выступаю за исключительно добровольную вакцинацию», – отметил глава региона.

По данным оперштаба на 26 июня, от коронавируса в области привились первым компонентом 344,8 тысячи людей, вторым – 267,3 тысячи людей. Лидеры по числу привитых – Иркутск, Братск и Ангарск, аутсайдеры – Катангский, Балаганский и Усть-Удинский районы.

Напомним, обязательную вакцинацию в РФ для отдельных категорий граждан уже ввели в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
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