Иркутская область в числе отстающих по темпам вакцинации от коронавируса

В России названы 10 регионов лидеров по количеству привитых от COVID-19, Приангарье в числе отстающих.
Якутия, Тюменская область и ХМАО вошли впервые в десятку регионов-лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу от коронавируса, сообщает РБК. По данным на 21–24 июня, топ-10 выглядит так:
1. Чукотка — 30,1%
2. Белгородская область — 26%
3. НАО — 22,5%
4. Мордовия — 20,5%
5. Сахалин — 19,9%
6. Якутия — 19,5%
7. Магаданская область — 19,5%
8. Тюменская область — 18,4%
9. Тува — 18%
10. ХМАО — 18%
В Иркутской области темпы вакцинации ниже среднего. РБК относит регион ко второй группе с конца, где привито 10-15% населения. По данным на 26 июня, количество привитых от коронавируса в Приангарье хотя бы одним компонентом вакцины составляет более 344 тысяч человек, это 14,5% от населения.
Читайте также:
В соседних регионах – Бурятии и Забайкальском крае – дела с вакцинацией от COVID-19 обстоят лучше, там привито 15-20% населения.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что поддерживает исключительно добровольную вакцинацию от коронавируса.