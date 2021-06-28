«Эксперт РА» повысило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ, прогноз стабильный

Крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» с «ruBB+» до «ruВВВ». Прогноз стабильный. Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие, сообщают в компании.

Пересмотр рейтинга обусловлен существенным расширением клиентской базы, ростом рентабельности и уровня диверсификации доходов компании. «По состоянию на конец декабря 2020 года количество клиентов по брокерскому обслуживанию составило 90,4 тысячи, за год клиентская база выросла более чем в два раза», следует из пресс-релиза «Эксперт РА».

Аналитики агентства отмечают увеличение комиссионных доходов по итогам 2020-го на 39% год к году при повышении чистой прибыли на 5761%. При этом управленческие и коммерческие расходы за прошлый год выросли не так существенно, как в 2019-м. Рентабельность активов и капитала по чистой прибыли по итогам 2020 года также стала одним из факторов улучшения кредитоспособности.

Качество активов инвестиционной компании эксперты агентства «Эксперт РА» считают умеренно высоким, поскольку портфель ценных бумаг на ее балансе в основном представлен облигациями эмитентов с высокой кредитоспособностью. Аналитики указывают на существенный рост объема активов в репо за второе полугодие 2020 года, а также сделок репо с центральным контрагентом, обеспечением по которым в основном выступают облигации Минфина России.

Показатели балансовой ликвидности «Эксперт РА» также назвали высокими, поскольку основную часть краткосрочных обязательств компании составляют остатки средств клиентов, при этом ИК «Фридом Финанс» имеет два облигационных выпуска. Умеренно позитивно агентство оценивает достаточность собственных средств и уровень покрытия остатков средств клиентов ликвидными активами.

«За оцениваемый «Экспертом РА» период ИК «Фридом Финанс» укрепила позиции на российском рынке. Наш бизнес продолжает расти: филиальная сеть в стране сегодня представлена 44 офисами, а клиентская база на Московской бирже по состоянию на май превышала 119 тысяч счетов. При этом мы видим большой потенциал для наращивания доли присутствия в России. Повышение рейтинга крупнейшим отечественным агентством — это признание нашего успеха и показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Мы и дальше будем следовать нашей стратегии, развивая экосистему и улучшая качество предоставляемых услуг», — отметил основатель «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Агентство «Эксперт РА» отмечает умеренно высокий уровень информационной прозрачности и риск-менеджмента компании. Помимо обязательной для публикации информации, включая данные о существенных фактах, ИК «Фридом Финанс» размещает на своем сайте ссылку на отчетность Freedom Holding Corp., в который входит.

По состоянию на 31 декабря 2020 года объем активов ООО ИК «Фридом Финанс» составил 38,4 млрд руб., размер капитала — 7,7 млрд руб. По итогам 2020 года объем комиссионных доходов достиг 1,7 млрд руб., чистой прибыли — 1,055 млрд руб.