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Ковидный госпиталь произвел тяжелое впечатление на главу Бурятии

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Ковидный стационар произвел тяжелое впечатление на главу Бурятии Алексея Цыденова. В воскресенье, 27 июня, он отправился в красные зоны, чтобы поддержать медиков. В настоящее время в столице Бурятии уже перепрофилировано 13 медицинских учреждений в ковидные госпитали. В них получает лечение 3081 пациент, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 2721 больной. В отделениях реанимации находится 195 пациентов.

"Это уже мое не первое посещение красной зоны. Но в этот раз я впервые видел больных детей, это и совсем маленькие дети, и школьники, причем тяжелые. И это самое неприятное, когда дети болеют, в принципе, когда люди болеют, плохо. Особенно страшно видеть тяжело болеющих детей», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Бурятии с 27 июня на две недели введен локдаун и попросил соблюдать все ограничения, чтобы переломить ситуацию в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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