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Снизить размер штрафов для малого бизнеса и самозанятых на 50% предложил Борис Титов

Также необходимо установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующих субъектов, передает ТАСС слова бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Титов также предложил «изменить фокус деятельности контрольно-надзорных органов с получения штрафов за нарушение обязательных требований на бесплатное обучение хозяйствующих субъектов», «предусмотреть вынесение предупреждения в качестве безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов малого и среднего бизнеса нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей».

Помимо этого, в документе рекомендуется «планомерно снижать количество статей КоАП РФ, влекущих наложение избыточных санкций на субъекты предпринимательской деятельности» и «исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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