Третья волна: число госпитализированных с COVID-19 в Приангарье достигло 4397 человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространение коронавируса в Иркутской области. Согласно информации на 28 июня, общее число госпитализированных с ковидом в Приангарье повысилось до 4 397 человек.

Ранее более 4 тысяч людей одновременно находились в больницах области во время второй волны коронавируса – в ноябре-декабре 2020 года.

В регионе развернуто 5 178 коек, за последние сутки госпитализирован 121 человек, вылечили – 22.

Заболели коронавирусом за день 208 человек, всего с начала пандемии – 73,8 тысячи. Умер за сутки 21 человек: 19 человек непосредственно от COVID-19, 2 – от сопутствующих заболеваний.