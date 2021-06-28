Новости

Третья волна: число госпитализированных с COVID-19 в Приангарье достигло 4397 человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространение коронавируса в Иркутской области. Согласно информации на 28 июня, общее число госпитализированных с ковидом в Приангарье повысилось до 4 397 человек.

Ранее более 4 тысяч людей одновременно находились в больницах области во время второй волны коронавируса – в ноябре-декабре 2020 года.

Читайте также:

Работодатели всё чаще ищут сотрудников c прививкой от коронавируса
28 июня 2021
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
28 июня 2021

В регионе развернуто 5 178 коек, за последние сутки госпитализирован 121 человек, вылечили – 22.

Заболели коронавирусом за день 208 человек, всего с начала пандемии – 73,8 тысячи. Умер за сутки 21 человек: 19 человек непосредственно от COVID-19, 2 – от сопутствующих заболеваний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3798)


Реклама на сайте

Кадровый голод
Иркутский политех предложил запустить студенческую ипотеку
В Иркутской области планируют готовить кадры для нефтянки
Не только стипендии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании