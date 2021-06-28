Повысить оценку ЕГЭ после апелляции удалось 17 школьникам из Иркутской области

Конфликтная комиссия области продолжает работу, сообщают в администрации области.

Состоялись заседания по рассмотрению апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами по географии, химии, литературе и русскому языку.

Всего в Приангарье рассматривают 89 апелляций: 3 – по географии, 23 – по химии, 19 – по литературе и 44 – по русскому языку. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией апелляции рассматривались в режиме видеоконференцсвязи.

По результатам рассмотрения апелляций участников баллы были либо сохранены, либо повышены. По географии удовлетворена 1 апелляция, по химии и русскому языку – по 2 апелляции, по литературе – 12 апелляций.

По мнению председателя конфликтной комиссии Дмитрия Скрипучего, подавать апелляции стоит только тогда, когда участник ЕГЭ, ознакомившись с результатом проверки на сайте, уверен, что его развернутые ответы соответствуют установленным критериям оценивания.

25 и 28 июня 2021 года рассматриваются апелляции о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня.

Напомним, что в случае несогласия с выставленными баллами на экзамене участник может подать апелляцию в свою школу в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по соответствующему предмету, а руководитель организации незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия работает по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А.