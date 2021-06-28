РУСАЛ подвел итоги годового общего собрания акционеров

Компания сообщает об итогах годового собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров впервые было проведено в России. Это стало следствием завершившейся в 2020 году редомициляции РУСАЛа и регистрации компании в Калининграде. Именно здесь и собрались акционеры, чтобы подвести итоги 2020 года.

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 95,18% от общего количества голосующих акций.

Решением акционеров в Совет директоров компании избраны: Евгений Вавилов, Анна Василенко, Бернард Зонневельд, Владимир Колмогоров, Евгений Курьянов, Евгений Никитин, Вячеслав Соломин, Евгений Шварц, Марко Музетти, Дмитрий Васильев, Рандольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм, Николас Йордан.

Кроме того, акционеры приняли решение утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, консолидированную финансовую отчетность компании по МСФО за 2020 год и избрать аудитором на 2021 год компанию Ernst & Young.

Также акционеры проголосовали по всем остальным вопросам повестки дня.