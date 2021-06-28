Операторы связи обогнали авиакомпании по вреду окружающей среде

Через десять лет оно станет сильнее, чем у строительной отрасли, по прогнозу BCG. Операторы с оценкой не согласны, сообщает РБК.

Из-за пандемии коронавируса операторы связи во всем мире стали использовать значительно больше энергии, что привело к росту их доли в общем объеме выбросов CO2 до 3-4%, говорится в поступившем в РБК аналитическом отчете BCG. Этот показатель эксперты компании оценивали впервые, поэтому нельзя сказать, насколько он увеличился, но авторы отчета подчеркивают, что доля телеком-компаний оказалась примерно в два раза больше, чем у авиационной отрасли, которая находится под гораздо более пристальным контролем со стороны властей.

По прогнозу BCG, если не принять существенных мер по снижению негативного экологического воздействия, к 2040 году доля телеком-отрасли в общем объеме выбросов СО2 может достичь 14%. Сейчас максимальная доля в общем объеме выбросов СО2 у компаний, занятых в производстве еды (около 25%), следом идут представители строительной отрасли (менее 10%), модной индустрии (менее 5%), FMCG (менее 5%), в производстве электроники (менее 2%) и др., согласно оценке BCG, сделанной в начале этого года.