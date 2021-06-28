Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Среди них Италия и Кипр, сообщает ТАСС.

Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.

Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом расширяется количество квот на полеты еще в ряд стран.

Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.