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Цены на товары повседневного спроса продолжили расти в мае

Исследовательский холдинг Ромир продолжает расчет статистического индекса Дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары FMCG.

В мае 2021 года цены на товары FMCG выросли на 0,8% по сравнению с апрелем 2021 года. Индекс составил 120%. Базой для расчета индекса является январь 2019 года. Годовая инфляция, в свою очередь, составила 7,5%.

«В мае наблюдается высокий уровень инфляции, вызванный ростом цен на фрукты и овощи. Это значительно ускорило уровень годовой инфляции», – комментирует результаты исследования исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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