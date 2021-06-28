Десять человек спасли из горящего дома в Братске

Это многоквартирный дом на улице Ленина, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Горение ликвидировали в течение семи минут. Огнем повреждены кухня, коридор, ванная, бытовая техника, мебель, домашние вещи. Лестничная площадка на девятом этаже закопчена.

Общая площадь пожара составила 23 квадратных метра.

«Как показывает практика, любой бытовой прибор, имеющий старую или некачественную электропроводку, подвергшийся перепаду напряжения в электросети, может загореться. Специалисты рекомендуют периодически проверять техническое состояние устройств и не составлять их в спящем режиме», говорят в МЧС.