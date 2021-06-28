В Иркутской области планируют готовить кадры для нефтянки

Возможность создание центров подготовки кадров для нефтегазовой отрасли рассматривают в Правительстве Иркутской области. Сейчас для этого изучают инфраструктуру действующих учреждений системы среднего профессионального образования. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Иркутской области Константин Зайцев, который посетил вместе с министром образования региона Максим Парфёновым Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства.

– На сегодняшний день из 22 тысяч специалистов, привлекаемых на предприятиях в сфере добычи и транспортировки нефти и газа, всего около 7 тысяч проживают в Иркутской области, остальные прибывают из других регионов и работают вахтовым методом, – подчеркнул Константин Зайцев. – Необходимо поменять пропорцию в пользу своих, региональных кадров. Поэтому мы рассматриваем возможности в рамках государственно-частного партнёрства создания в Иркутской области таких учебных центров, которые смогут максимально обеспечить профессионалами своего дела нефтегазовую отрасль.

В Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства по очной и заочной формам обучается 1221 человек. В 2020 году колледж впервые набрал студентов на программу подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». По словам Максима Парфёнова, у есть потенциал для развития нового направления подготовки специалистов.