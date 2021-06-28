А-Клуб провел бизнес-завтрак с профессором Стэнфорда Ильей Стребулаевым

А-Клуб провел для клиентов бизнес-завтрак с участием профессора финансов и частных инвестиций Стэнфордского университета, основателя Венчурной инициативы Ильи Стребулаева на тему «Тренды в венчурных инвестициях в России и США. В каких областях искать «единорогов».

Первая часть встречи была посвящена подходам и отраслевым трендам в венчурном инвестировании. В ходе дискуссии и ответов на вопросы Илья рассказал, какая роль отводится инвестиционным фондам, зачем нужно диверсифицировать вложения и на кого лучше делать ставку при оценке стартапа — на основателя или идею.

«Мы считаем, что венчурный капитал как никогда задаёт повестку в современной экономике и даёт возможности по увеличению доходности классического инвестиционного портфеля. Для нас важно уделять этому внимание не только с позиции бизнеса, но и с точки зрения обучения клиентов. Поэтому мы обращаемся к лучшей мировой экспертизе и профессионалам венчурной индустрии — таким, как Илья», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

А-Клуб — управление частным капиталом, входящее в состав Альфа-Банка и предлагающее передовые решения в финансовой сфере. Одной из ярких инициатив стал курс NEIC (New Economy Investors Course) по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины. Попасть на него — особая привилегия, и одними из первых ее получили клиенты А-Клуба.

На бизнес-завтрак гостей доставили автомобили премиум-класса от Wheely.

Выступая на бизнес-завтраке, Илья Стребулаев, профессор финансов и частных инвестиций Стэнфордского университета, основатель Венчурной инициативы, отметил:

«Если обозначить основные тренды, которые появились год спустя начала пандемии, то, во-первых, инвесторы поняли, что онлайн-реальность — это не так уж плохо, а расстояние не влияет на качество бизнес-общения.

Второе — технологии стали гиперпопулярными: я за 17 лет преподавания в Стэнфорде не видел такого разнообразия стартапов в технологичных отраслях, они переживают расцвет.

Третья причина того, что венчурные инвестиции набирают популярность, — это, как ни странно, потенциальный доход.

Макроэкономическая ситуация вынуждает искать новые объекты для инвестирования, и венчурные стартапы, несмотря на риски, — хорошая инвестиция за счет своей долгосрочности, и это — преимущество по сравнению с фондовыми рынками, которые живут здесь и сейчас.

Раньше инвестировали в области hard ware и soft ware. Сейчас же нет области, которая бы не поднимала бы вложений, где бы ни появился очередной перспективный стартап. Самые топовые области — это фудтех и агротех, b2b-направления, регуляторные технологии (regtech), биотехнологии, роботы и робототехника. Настоящий бум переживает добывающая отрасль, и даже космическая отрасль привлекает интерес уже не с точки зрения hard ware, а обработки данных.

Что касается поисков «единорога», то секрет успеха венчурного инвестора — не в том, чтобы найти «единорога», а найти индустрию, где он появится.

Не стоит смотреть на индустрии и отрасли, где «единороги» уже есть, и все предопределено. Надо смотреть туда, где сейчас больше всего полемики и споров. Если вы слышите про какой-то новый «единорог», для инвестора это — пройденный этап.

Еще один секрет успеха — смотреть не на конкретный стартап, а на фонд. Идея венчурного предпринимательства не в том, чтобы инвестировать напрямую в компании, а в том, чтобы инвестировать в фонды, в которые входят компании. Еще один level-up для инвестора — найти перспективную компанию и пригласить для нее 3-4 других инвесторов: так можно услышать критическую обратную связь и посмотреть на свою гипотезу под новым ракурсом, и заодно зарекомендовать себя как перспективного инвестора. В конечном итоге в судьбе стартапа играет репутация тех, кто в него поверил.

Личность фаундера тоже является ключевым фактором успеха: вы должны быть, с одной стороны, харизматичны, чтобы собрать вокруг себя лучшую команду, с другой, достаточно жесткими — так как вам предстоит расставаться с людьми и вести переговоры.

И очень важные слова, которые помогают двигаться вперед не только венчурному инвестору, но любому человеку, который желает воспитать в себе предпринимательское мышление: в каком-то этапе провал неизбежен. Более того, если у вас не было провала, значит, вы что-то не то сделали".