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Иркутский политех предложил запустить студенческую ипотеку

С такой инициативой Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) обратился к банкам и крупным индустриальным компаниям. По замыслу вуза она предназначена для студентов, обучающихся по целевому заказу предприятий.

«Основная идея программы – закрепить молодого специалиста на предприятии, обеспечив его жильем, еще на этапе обучения в вузе. В Иркутском политехе обучается более тысячи студентов по целевому направлению и специальная ипотечная программа  способствовала бы их более устойчивой карьере и закреплению на рабочих местах, особенно в  небольших городах и поселках», – пояснил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

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По информации учебного отдела вуза, около 50 предприятий, расположенных на севере Иркутской области, республиках Бурятия, Саха-Якутия, Забайкальском крае, Дальнем Востоке ежегодно направляют целевых студентов на обучение в ИРНИТУ. Многие из них реализуют корпоративные программы для закрепления молодых специалистов, предоставляя, в том числе, жилье. ИРНИТУ предлагает предприятиям рассмотреть возможность жилищной поддержки не на уровне выпускника, а когда студент по целевому договору поступает или уже обучается в вузе.

В настоящее время руководство ИРНИТУ обсуждает инициативу со Сбером.

Положительный отклик получен и от ведущих компаний, работающих с вузом. По мнению замдиректора по персоналу Хабаровского филиала Polymetal Павла Жуковца, «компания Polymetal готова рассматривать предложения по предоставлению льготных условий для студентов, с целью их дальнейшего закрепления на предприятиях в городах присутствия компании».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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