Альфа-Банк присоединился к программе кредитования бизнеса под 3%

Альфа-Банк присоединился к программе кредитования бизнеса на восстановление деятельности. Она доступна для компаний наиболее пострадавших отраслей экономики, перечень которых определен Правительством РФ. В их числе: предприятия культуры, спорта, общественного питания, туристический бизнес.

Согласно условиям программы, заемщик получает кредит под льготную процентную ставку 3% за счет государственной субсидии. Для этого нужно сохранить 90% и более персонала в течение всего срока кредита. Программа является продолжением аналогичной, запущенной во время пандемии.

«Экономические последствия пандемии полностью не исчерпаны. Мы очень рады, что Правительство нашло возможность продолжить эту актуальную для ряда отраслей программу. Она позволит защитить компании, которым нужно больше времени для восстановления, и их сотрудников», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.