Социальные проекты Альфа-Банка признаны лучшими в России

Альфа-Банк получил две награды программы «Лучшие социальные проекты России». В категории «Экологические проекты и инициативы» победила инициатива безбумажного банка, а в категории «Поддержка одарённых детей и молодежи» — стипендиальная программа «Альфа-Шанс».

Безбумажный банк — стратегическое направление развития Альфа-Банка, в рамках которого банк избавляется от бумажного документооборота путём внедрения современных цифровых технологий. Инициатива была запущена в 2019 году и уже сейчас количество бумажных документов в процессах банка сократилось на 40%, что даёт экономию десятков тонн бумаги в год.

Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» — благотворительный проект, цель которого — поддержка успешных и талантливых российских студентов, которые завтра станут востребованными специалистами. Каждый год программа предоставляет 30 грантов по 300 тысяч рублей, а также погружает победителей в сообщество умных и свободных, даёт возможность общаться с признанными бизнес-экспертами и первыми лицами банка.

«Мы в Альфа-Банке твёрдо убеждены в том, что каждый рубль, вложенный в устойчивое развитие — будь то сохранение природных ресурсов или помощь одарённым студентам, в перспективе вернётся с прибылью не только для банка, но и для всей страны, для всех наших сограждан. У нас есть чёткие критерии успеха каждого нашего ESG-проекта, и это всегда понятная, измеримая общественная польза», — прокомментировал президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Программа и форум «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.