ВТБ профинансирует компанию «Форум-групп» в Екатеринбурге на 1,5 млрд рублей

ВТБ и компания «Форум-групп» подписали кредитный договор на финансирование строительства жилого комплекса комфорт-класса «Высота» в Екатеринбурге. Банк предоставил застройщику кредитную линию с лимитом выдачи 1,5 млрд рублей на срок до 5 лет.

Новый жилой комплекс состоит из трех секций переменной этажности от 7 до 31 этажа и расположен в самой высокой точке северо-восточной части Екатеринбурга, в непосредственной близости от центра города. Проектом предусмотрено возведение жилых, коммерческих и вспомогательных помещений, включая кладовые, комнаты для хранения велосипедов и детских колясок, подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит свыше 30 тыс. квадратных метров.

«Стратегия ВТБ направлена на финансирование предприятий всех отраслей экономики. Строительство играет среди них одну из ключевых ролей, способствуя социально-экономическому развитию регионов, и мы продолжаем наращивать объемы кредитования застройщиков. Так, в Свердловской области на поддержку строительных проектов приходится около 30% объема кредитного портфеля банка в сегменте среднего и малого бизнеса. Новый современный жилой комплекс в центре Екатеринбурга возводится опытным застройщиком, на счету которого уже сотни тысяч введенных квадратных метров жилья. Важно, что финансирование ЖК „Высота“ осуществляется с применением счетов эскроу, что гарантирует дополнительную надежность проекта», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Данный проект установит новую планку стандарта жилья объектов комфорт-класса. В жилом комплексе будет предусмотрена комфортная эксплуатируемая кровля на нижней восьмиэтажной секции, мультифункциональный двор с необычными архитектурно-игровыми формами и элементами, дизайнерская отделка мест общего пользования. Мы рады, что реализация данного объекта с новыми высокими стандартами будет выполнена совместно с одним из ведущих банков страны», − сказал Илья Мальцев, директор проекта АО «Форум-групп».