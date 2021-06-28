Группа ВТБ: москвичи в жару увеличили траты на шляпы, фруктовый лед и кондиционеры

Жители и гости столицы за последнюю неделю на треть увеличили расходы на популярные в жару товары — кондиционеры, солнцезащитные очки и кремы, шляпы, мороженое и лимонады. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ). Больше всего — в 6,3 раза — выросли расходы на вентиляторы, при этом на воду москвичи стали тратить всего на 11% больше, чем неделей ранее.

Наибольший ажиотаж, по данным Первого ОФД, наблюдался с наступлением жары в сегменте климатической техники. Спрос на вентиляторы в Москве за неделю вырос в 4,7 раза, а объем трат — в 6,3 раза, до 17 млн рублей. В 2,2 раза выросло количество и стоимость купленных москвичами кондиционеров, на них жители столицы за 7 дней потратили свыше 32 млн рублей. Всего, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, оборот столичных магазинов электроники и бытовой техники за неделю составил 3,3 млрд рублей.

Также жители и гости столицы активно запасались средствами защиты от солнца. Траты на кремы от загара увеличились за неделю на две трети, до 2,1 млн рублей. На покупку шляп в столице за 7 дней было направлено более 2 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем неделей ранее. Спрос на солнцезащитные очки вырос к предыдущей неделе на 14% по объему и на 24% по количеству, москвичи потратили на них 8,8 млн рублей.

Кроме того, заметно вырос спрос на мороженое и прохладительные напитки. В частности, за неделю жители и гости города потратили на мороженое и фруктовый лед почти 60 млн рублей — это на 18% больше, чем неделей ранее. Причем спрос на фруктовый лед вырос на 45% к предыдущей неделе. На четверть увеличились траты москвичей на газировку: на покупку лимонадов в жару за неделю ушло 10 млн рублей. Еще 43 млн рублей в столице потратили на воду, что на 11% больше, чем неделю назад. А вот спрос столичных жителей на соки не увеличился.

«Жара в центральной части России бьет исторические рекорды и совпала с изменением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Поэтому о покупке домой кондиционеров и вентиляторов задумались многие из тех, кто перешел на удаленный режим работы и днем находится дома, — соответственно, спрос на климатическую технику кратно увеличился. Параллельно растет спрос и на товары, которые обычно многим необходимы лишь во время туристических поездок — шляпы, солнцезащитные кремы и очки, которые сегодня актуальны и для тех, кто проводит отпуск в Москве. Ожидаем, что траты в этих категориях, а также в сегменте прохладительных напитков до конца недели продолжат бурный рост по мере повышения температуры в столице», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.