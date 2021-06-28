С 1 июля банк «Открытие» будет зачислять пенсии и социальные выплаты по новым правилам

Все пенсионные зачисления и социальные выплаты клиентам банка «Открытие» с 1 июля 2021 года будут производиться только на карты национальной платежной системы «Мир» и текущие счета.

Владельцам карт международных платежных систем рекомендуется перевыпустить свои текущие карты или заказать новую карту на базе ПС «Мир».

Начиная с 1 июля на основании требований федерального закона «О национальной платёжной системе» банк «Открытие» не сможет принимать зачисления из Пенсионного фонда России и от организаций, осуществляющей социальные выплаты на карты международных платежных систем — Visa или MasterCard. Эти средства автоматически будут поступать на счета невыясненных сумм. Получить их можно будет только при обращении в отделение банка в течение 10 рабочих дней с даты поступления средств в банк. По истечении этого срока средства вернутся в бюджет.

Перевыпустить текущие карты на базе ПС «Мир» можно в любом отделении банка на территории всей страны. Это позволит сохранить реквизиты своей карты и избавит от необходимости направлять заявление в Пенсионный фонд или в организацию, осуществляющую социальные выплаты.

Заказать новую карту можно в любом отделении банка или в несколько кликов в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия», а сам пластик в удобное время и место доставит сотрудник банка. После выпуска новой карты нужно будет передать ее реквизиты в Пенсионный фонд или в организацию, осуществляющую социальные выплаты.

Держатели карт «Открытия» с пенсионными зачислениями, срок действия которых заканчивается с февраля по июнь 2021 года включительно, могут совершать операции по ним до 1 июля текущего года. Такая возможность предусмотрена для пластика на базе любой платежной системы. Клиенты могут до 1 июля совершать покупки по картам, в том числе через Интернет, а также снимать наличные во всех банкоматах «Открытия» и банков-партнеров.