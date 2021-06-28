Банк «Фридом Финанс» объявил о проведении акции «Счастливый перевод на карту Visa».

– ООО «ФФИН Банк» приглашает принять участие в акции «Счастливый перевод на карту Visa» (далее - Акция) и получить кешбэк за переводы на карты Visa! Клиенты банка могут выиграть денежные призы: до 4000 рублей от суммы перевода в виде кэшбэка на карту, – говорится в сообщении банка.

Банк предлагает переводить деньги близким по номеру карты Visa и получить шанс выиграть возврат суммы* одного из переводов, осуществленных в период проведения акции. Призы разыгрываются среди участников, совершивших не менее одного перевода денежных средств от 100 руб. на карту Visa любого банка в период до 21.07.2021.



*не более 4000 руб.



Подробности на странице Акции



Общий срок проведения Акции: с 21.06.2021 по 31.08.2021 (включая срок получения Участником Поощрения). Период совершения действий для участия в Акции: с 21.06.2021 по 21.07.2021.

Организатор Акции : ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Информация об Организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.bankffin.ru.

Призовой фонд Акции и количество Поощрений ограничены. Акция проводится на территории Российской Федерации. Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве Поощрений, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в правилах Акции.