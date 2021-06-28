Банк «Восточный» сообщил о завершении оказания услуги «Аренда сейфовых ячеек» с 30 августа 2021 года в связи с реорганизацией отделений банка.

– До 25 августа клиентам необходимо обратиться в офис банка для расторжения договора аренды ячейки и получения ценностей. После 25 августа ценности из ячейки будут в полной сохранности переданы в Центральное хранилище банка. Подробный порядок действий для клиентов, не успевших своевременно забрать свои ценности, мы опубликуем в ближайшее время, – говорится в официальном сообщении банка.