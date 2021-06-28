9000 километров за 16 дней: путешественник Альберт Северный побывал во Владивостоке

16 дней в пути и первая из 4 крайних точек достигнута – 23 июня путешественник из Москвы Альберт Северный доехал из Москвы до Владивостока, сообщает генеральный партнёр автопробега ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

7 июня мужчина стартовал из столицы нашей родины с целью за 100 дней обогнуть всю Россию. Маршрут следующий: Москва-Екатеринбург-Хабаровск-Владивосток-Чукотка-Мурманская область и Крым. Всего - 42 региона России и 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Примечательно и то, что впервые в истории России подобный путь путешественник преодолевает на серийном внедорожнике, а именно таком любимом всеми дальневосточниками - Toyota Hilux.

Во Владивостоке Альберт провёл 2 дня. За это время успел встретиться с друзьями, партнёрами, провёл 2 съемки на местном телевидении – каналах ГТРК «Владивосток» и «ОТВ-Прим», дал интервью ТАСС, посетил дилерский центр Toyota и Примринг, где протестировал гоночную и внедорожную трассы.



Совместно со своим генеральным партнёром – Примсоцбанком Альберт запустил в социальных сетях конкурса, идея которого заимствована из передачи «Орёл и решка»: участникам необходимо найти ручку с логотипом банка и записку от Альберта в тайном месте. Подсказки на счёт того, где спрятан клад, будут появляться в инстаграм-аккаунте @primsotsbank в сториз. Счастливчикам, нашедшим записки, в конце своей экспедиции Альберт разошлёт термокружки, брендированные логотипом экспедиции. Отметим, записки блогер будет оставлять в каждом городе, в который прибудет с визитом.



