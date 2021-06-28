Примсоцбанк стал участником дальневосточного медфорума

24 июня во Владивостоке по инициативе Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги» открылся II Дальневосточный медицинский форум. На масштабной площадке выступили 15 спикеров с мировым именем.

Участниками мероприятия стали успешные руководители ведущих медицинских организаций российского и международного уровня из Стамбула, Москвы, Иркутска и Уфы. Они поделились своими лучшими управленческими практиками ведения медицинского бизнеса, личным опытом и инструментами в построении эффективного менеджмента организации. Участникам ДМФ-2021 предложили обсудить четыре блока актуальных проблем, таких как «Тренды в частной медицине», «Эффективное управление клиникой», «Информационные технологии в медицине», а также «Кейсы развития частной медицины».



Отметим, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принял участие в форуме. Традиционно, банк вносит существенный вклад в развитие социальной сферы: занимается благоустройством и озеленением территорий города в рамках проекта «Зеленый Банк», а также оказывает материальную поддержку десяткам детских домов, медицинским и образовательным бюджетным учреждениям на территории города и края.



Узнать подробнее о социальных проектах, которые реализует Примсоцбанк, вы можете на нашем официальном сайте в разделе «Социальные проекты».