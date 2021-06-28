ПСБ и "Росатом" создают Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК

23 июня 2021 года в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ПСБ и Госкорпорация «Росатом» заключили меморандум о намерениях. Со стороны банка документ подписал руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования Антон Дроздов, со стороны корпорации – заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров.

Стороны договорились о создании совместного предприятия - межотраслевого Центра компетенций и обслуживания. Основная задача центра - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета. Также центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем.

Вице-президент – руководитель департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров отметил: «ПСБ и «Росатом» объединяют усилия для содействия предприятиям ОПК в решении поставленных государством целей по цифровизации отрасли. Преимуществом нашего совместного предприятия является глубокое понимание потребностей ОПК, наличие необходимых допусков и практический опыт реализации задач. В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией «Росатома» - «Гринатом», богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций. В будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров подчеркнул: «Госкорпорация «Росатом» обладает огромным практическим опытом в решении задач по повышению управляемости, прозрачности и эффективности бизнеса за счет внедрения корпоративных шаблонов, информационных систем и аутсорсинга для более чем 300 российских предприятий, включая организации ОПК, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти. Накопленные Общим центром обслуживания Росатома, компанией «Гринатом», компетенции по оказанию профессионального сервиса в сфере бухгалтерского и налогового учета, кадрового делопроизводства и документационного обеспечения позволили за 10 лет увеличить производительность по этим функциям в 3,6 раза в расчете на одного сотрудника, и снизить стоимость функции на 40%».

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах.

АО «Гринатом» - ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания создает современные решения для цифровизации «Росатома», а также оказывает организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям и органам государственной власти услуги в сфере бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документационного обеспечения, экономики и контроллинга. «Гринатом» также ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, их перевод на отечественное ПО, создает программных роботов, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.