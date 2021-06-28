Названы самые популярные фермерские сыры

Несмотря на то, что сыр считается всесезонным продуктом, оживление спроса начинается весной и растёт к лету, когда возобновляются пикники, а фермеры начинают пасти коров и коз на свежей траве. Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра и выяснил, что больше всего россияне любят мягкие сорта, такие как моцарелла, качотта или сулугуни – на них приходится треть спроса. Лидерство мягких сортов наблюдается также в трёх из пяти крупнейших мегаполисов страны: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В отличие от них, гурманы Санкт-Петербурга и Казани предпочитают гауду, маасдам и другие полутвёрдые сорта.

Ближайший конкурент мягких сыров – полутвёрдые, которыми интересуется каждый четвёртый посетитель маркетплейса фермерской продукции Своё Родное. Почти каждый пятый любит твёрдый сыр, каждый десятый – козий. Интересно, что сыр с плесенью, некогда бывший диковинкой на отечественном столе, привлекает уже более 8% россиян.

Ещё 2% – настоящие поклонники сыра, которые, не отдавая предпочтений конкретному сорту, хотят ощутить всю палитру вкусов и поэтому предпочитают ассорти. Столько же любителей творожных сыров.

«С 2014 года по России пошла целая волна запуска фермерских и крафтовых сыроварен, в стране появились сотни новых рецептов и вкусов сыра. Это прямая заслуга малого и микробизнеса, которую оценили даже за границей: в 2019 году сборная российских сыроделов триумфально выступила на международном фестивале Fromonval во Франции, завоевав 7 медалей. Важно, что теперь у миллионов россиян появился прямой доступ к заботливо приготовленной фермерами качественной и свежей продукции», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Для меня сыр – это гораздо больше, чем просто еда. Чтобы он получился действительно вкусным, нужно вкладывать в него душу. Это делаю и я, и все мы – фермеры-сыровары. Я уже долгие годы варю сыр и всякий раз удивляюсь, когда на моих собственных глазах рождается вкусная и полезная еда. Здорово, что теперь мы, сыроделы, можем предложить плоды нашего труда огромному числу россиян по всей стране благодаря сервису Своё Родное», – сказал Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

А что любят в крупнейших городах?

Всероссийскую любовь к мягким сырам разделяет и Москва. В столице на мягкие сорта приходится 30% спроса, на втором месте наборы сыров с 22%, на третьем – полутвёрдые с 20%. Ещё 13% досталось твёрдым, 8% – сырам с плесенью, 5% – козьим и 1% – творожным.

В отличие от столицы, в Санкт-Петербурге сильнейшие позиции занимают полутвёрдые сыры, которыми интересуется каждый второй (46%). По 19% набрали сыры с плесенью и мягкие, козьему сыру досталось 16% спроса.

В Казани любовь к полутвёрдым сырам выражена ещё ярче – 85%. А на мягкие сыры приходится всего 15%.

Жители Екатеринбурга, как и москвичи, в первую очередь предпочитают мягкие сыры – 41%. На втором месте полутвёрдые с 20%, за которыми идут козий сыр с 14%, твёрдые сорта с 12%, творожные с 7% и сыры с плесенью с 6%.

А Новосибирск отличился тем, что при лидерстве мягких сыров с 43% на второе место вырвались сыры с плесенью – 16%. Это лучший результат сыров с плесенью среди крупнейших городов. Они в упорной борьбе опередили полутвёрдые (15%), твёрдые (14%) и козьи (12%) сыры. У творожных 1%.