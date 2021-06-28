Рефинансирование от Солид Банка в топ-10 лучших предложений

По многолетней традиции портал «Финансист» подготовили очередной рейтинг банковских продуктов для физических лиц. На этот раз базой для изучения стали рублевые программы рефинансирования потребительских кредитов, выданных сторонними банками.

Программа Солид Банка «Рефинансирование кредитов и кредитных карт других банков» вошла в десятку лидеров. Напомним, в преддверии наступающего 2021 года Солид Банк пересмотрел условия по программе рефинансирования и представил обновленный кредит с улучшенными условиями.

Так, программа рефинансирования Солид Банка теперь позволяет «растянуть» кредит на срок до 10 лет, что снижает ежемесячную кредитную нагрузку и повышает вероятность получения положительного решения по рефинансированию.



«Снижение долговой нагрузки поможет заемщикам пережить и без того тяжелое время, а в дальнейшем, когда ситуация в мире и стране стабилизируется, кредит можно будет погасить досрочно, если в этом есть необходимость,» - поделились в АО «Солид Банк».



Рефинансирование от Солид Банка это:

срок кредита от 13 мес. до 10 лет*,

сумма от 35 000 руб. до 3 000 000 руб.,

ставка от 9,9% до 16,3% годовых.

Возможно комбинированное рефинансирование кредита и кредитной карты. При этом оформлены они могут быть в разных кредитных организациях.

При рефинансировании до 800 000 руб. Солид Банк не требует ни залога, ни поручителей. А кроме погашения кредитов других банков Солид Банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными.



Подробные условия Рефинансирования кредитов других банков указаны по ссылке.

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка, а также во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06



*При сроке кредита от 5 лет требуется залог.