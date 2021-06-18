Райффайзенбанк: всё больше россиян открывают несколько кредитных карт на всякий случай

Главным образом россияне заводят несколько кредитных карт «на всякий случай», показало исследование Райффайзенбанка. Эту причину обозначили 45% респондентов. Годом ранее эта причина была актуальна только для 36% опрошенных. При этом сейчас это наиболее резонно для мужчин, чем для женщин (51% против 39% соответственно). В 2020 ситуация была обратной: карты про запас открывали 38% женщин и только 32% мужчин.

По данным опроса Райффайзенбанка

Меньше стало и тех, кто ради разных преференций программ лояльности открывал новую кредитную карту: 44% сейчас и 48% в прошлом году. Тогда же мужчины были больше ориентированы на получение бонусов (скидки, повышенный кэшбэк), чем женщины: 59% против 40%. В 2021 году заинтересованность в программах лояльности обозначили 42% мужчин и 47% женщин.

«Кредитные карты — удобный инструмент для того, чтобы быстро получить необходимую сумму, не трогая накопительный счёт, например. А поскольку конкуренция на рынке высока, каждый банк старается предлагать клиентам всё больше сопутствующих „плюшек“ от бесплатного снятия наличных и ощутимых скидок от партнёров до кэшбэка и длинного льготного периода. И выбор сделать сложно — хочется не упустить выгоду, — говорит Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Однако, чем больше карт, тем сложнее уследить, когда заканчивается грейс-период и начинаются начисления по процентам».

Относительно прошлого года уменьшилась и доля тех, кто пользуется одной картой, а остальные просто забыл закрыть: 5% против 9%. Из этого можно сделать вывод, что люди стали более осознанно и осторожно обращаться с заемными средствами.

Практически неизменной осталась доля тех, у кого на разных кредитных картах — разные валюты: 3% в 2021 против 2% в 2020 году.

Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты в 2020 году отмечали часто, что используют их для погашения другого кредита. В 2021 году об этом никто не говорил. Зато в топ вышла дифференциация расходов: с одной карты покупают в интернете, а другую используют для ежедневных трат.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что четверть россиян открывают кредитные карты по рекомендации друзей.