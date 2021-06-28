Райффайзенбанк: семьям с детьми сложнее формировать сбережения

Большинство россиян формирует сбережения, показало исследование Райффайзенбанка. Регулярно или время от времени накопления делают более 75% россиян. Однако семьям с детьми сложнее это делать, а больше всего внимания сбережениям уделяют люди, планирующие стать родителями.

Только 23% семей с детьми регулярно копят деньги, показал опрос Райффайзенбанка. Почти 50% формируют сбережения время от времени, а еще 22% не могут этого делать.

При этом среди тех, кто только планирует завести ребенка, регулярно копят 31%, а еще 51% иногда откладывают деньги. Совсем не могут формировать сбережения только 14%.

Источник: данные Райффайзенбанка

18% участников опроса заявили, что не планируют заводить детей вообще. В этой группе 16% не могут откладывать деньги, чтобы делать сбережения. При этом каждый третий копит регулярно, а 47% — время от времени.

«Тренд на формирование сбережений очень важен для общества — это основа финансовой культуры. Большинство семей используют для этого классические инструменты — накопительные счета и вклады. При этом накопительные счета более популярны, так как дают возможность гибко управлять деньгами — пополнять счет и снимать средства без потери процентов. Сейчас мы видим, как бывшие вкладчики выходят на рынок инвестиций, и здесь основной стратегий клиентов становятся облигации — менее рисковый и более предсказуемый инструмент», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка.

Выбор цели сбережений в российских семьях также различается. Чаще всего на пенсию копят люди, планирующие завести детей. Они же чаще собирают деньги на покупку машины, квартиры или дома. Приоритеты семей с детьми — это образование, ремонт и финансовая «подушка безопасности».

Источник: данные Райффайзенбанка

Те, кто не планирует заводить детей, копят, главным образом, «на черный день», покупку недвижимости, технику и электронику. Меньше всего в этой группе интересуются образованием и покупкой дачи.