Райффайзенбанк: выбирая ипотечный банк, россияне хотят комфорта и скорости

В 2021 году, выбирая банк для ипотеки, россияне стали меньше смотреть на уровень процентных ставок и стоимость расходов на сделку. Будущие заёмщики хотят комфортного и быстрого решения, показало исследование Райффайзенбанка. Онлайн-опрос проводился в три этапа: в июле и сентябре 2020 и в апреле 2021 года. В нём приняли участие более 1000 человек, получивших одобрение ипотеки в нескольких банках.

В июле 2020 76% опрошенных мотивировали своё предпочтение одного банка другому более низким предложением по ставке. При это на первичном рынке чувствительность к ставке была сильнее, чем на вторичном. В сентябре процент заёмщиков, обращающих внимание на ставку, снизился до 74. Чувствительность к тарифам для новостроек также стала меньше (с 88% до 68%). Весной 2021 этот тренд продолжился: значимость размера процентной ставки обозначили 71% респондентов. Это может быть связано как с запуском «Ипотеки с господдержкой 2020», так и общим снижением уровня ставок на рынке из-за снижения ключевой.

* У респондентов было право множественного выбора ответов на вопрос

Очевиден запрос на скорость решения. При этом острое его проявление приходится на июль 2020 года, когда на фоне стресса из-за пандемии коронавируса, неясностью с работой и тем, что будет с ценами на жильё, многие россияне хотели решить свой вопрос как можно быстрее.

Ещё один тренд 2021 года — россияне перестали веером рассылать заявки на ипотеку: в среднем сейчас обращаются в один или два банка. В то время, как почти год назад обращение отправляли в две-три финансовые организации.

«Это можно трактовать в пользу зрелости ипотечного рынка в стране: ключевые игроки предлагают более или менее похожие условия, и все они даже на фоне повышения ставки рефинансирования выглядят комфортными — среднюю ставку ниже 10 п.п. ещё даже пять лет назад было сложно представить. Поэтому фокус конкуренции смещается в сторону комфорта и скорости предоставления услуги, — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Мы постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью клиенты могли решать свой квартирный вопрос легко. Сегодня мы более 95% на ипотеку получаем полностью онлайн и возвращаемся с предложением в течение дня, которое будет действительно ещё три месяца. Как показывает практика, этого времени достаточно, чтобы найти квартиру мечты».