Светлана Лобода стала героиней рекламной кампании Райффайзенбанка

Райффайзенбанк и агентство MullenLowe Moscow запускают рекламную кампанию Кэшбэк-карты c простыми и понятными условиями. Её владельцам доступен 1,5% кэшбэка рублями на все покупки без ограничений по максимальной сумме возврата, без специальных условий и «любимых» категорий.

20-секундный ролик основан на сравнении сложностей выбора «неправильного» кэшбэка и личных «неправильных» отношений. Главной героиней истории стала популярная певица Светлана Лобода. Она мастерски исполнила роль звезды, которую тяготят ограничения и тирания. Психолог помогает найти ей простой выход из этой ситуации и обрести свободу.

«Райффайзенбанк давно зарекомендовал себя как надёжный и проверенный банк, с помощью которого можно легко решить любой финансовый вопрос, поэтому мы приглашаем публичных людей в нашу рекламу не в качестве амбассадоров бренда, а для усиления коммуникационного сообщения о продукте, — рассказывает Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — В данном случае Светлана идеально подошла на роль звезды, которая ценит свободу, в том числе и финансовую».

Обслуживание Кэшбэк-карты Райффайзенбанка совершенно бесплатно в течение всего срока ее действия.