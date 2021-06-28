В Иркутске дезинфицируют общественные пространства

Сотрудники МЧС по Иркутской области присоединились к масштабным мероприятиям по дезинфекции общественных пространств с целью не допустить распространения COVID-19.

Администрация города Иркутска обратилась к МЧС с просьбой оказать помощь в дезинфекции подземных переходов и остановочных пунктов на улице Байкальской. 26 июня пожарные провели специальную санитарную обработку с помощью мобильного комплекса, оборудованного на базе автомобиля «КАМАЗ - 43118».

В пресс-службе МЧС уточняют, что работы будут выполняться по мере поступления запросов на обработку социально значимых объектов и прилегающим к ним территорий.