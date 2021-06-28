Власти Бурятии прокомментировали, где и как могут отдыхать туристы в локдаун

Для всех: для местных туристов и отдыхающих по чартерной программе, на период самоизоляции открыты только туробъекты из реестра, утвержденного оперштабом по данным Министерства туризма. Главные условия допуска – это забронированные и оплаченные до 23 июня 2021 года места, наличие результата теста или прививки, говорится в официальном сообщении.

Реестр турбаз и туробъектов составлялся с учетом противоэпидемических мер, которые обеспечиваются на этих объектах. В них организован особый дезинфекционный режим, термометрия, контроль заселения с отрицательными результатами лабораторного исследования на COVID-19 или людей, завершивших вакцинацию. Главная задача – исключить неорганизованный туризм, когда нет возможности обеспечивать и контролировать необходимый объём профилактических мер.

К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:

- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);

- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;

- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.

Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, Методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 27 июня власти Бурятии объявили двухнедельных локдаун. По словам главы, необходимость в введении подобного режима появилась из-за сложной ситуации с распространением коронавируса на территории: смертность выросла до более 20 летальных исходов в сутки, больницы – перегружены, отчего заболевшим не хватает мест, много сложных пациентов.