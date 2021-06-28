Рубль приближается к отметке 72 рубля за доллар

В пятницу, 25 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,14%, до 72,20 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 86,22 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 100,28 руб. Рубль обновил недельный максимум против доллара и евро на вечерних торгах после выхода американской статистики. Курс доллара снижался до 72,04 руб., отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари».

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, увеличился на 0,5% против прогноза 0,6%. Снижение инфляционного давление показало, что сейчас нет поводов к разговорам о повышении ставки ФРС США. Также российская валюта получала поддержку от налогового периода и повышения цен на нефть. В пятницу компании перечислили в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. 25 июня был зафиксирован пик налоговых выплат.

В понедельник, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76 за баррель. Волатильность по нефти повысится перед встречей ОПЕК+, которая состоится 1 июля. Ожидается, что картель будет придерживаться своего плана и постепенно наращивать добычу нефти.

– Налоговый период завершается. Рубль останется без поддержки. Тем не менее внешний фон для рубля благоприятный. По нефти ключевым сопротивлением выступает уровень $80. Есть куда расти. Если до среды курс доллара вернется к уровню 71,65 руб., то ждём ослабления доллара до 70 руб. Чем дольше стоим над уровнем 72 руб., тем выше вероятность коррекции до 75 руб., – отмечает эксперт «Альпари».

В пятницу российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи повысился на 0,22%, до 3831,84 пункта, индекс РТС – на 0,43%, до 1672,08 пункта. Недельный рост составил 0,76% и 1,54% соответственно. Основными факторами повышения выступили: укрепление рубля, подорожание нефти, а также ралли по индексу SP500. Индекс SP500 обновил исторический максимум на 4286,12 пункта.

Фьючерсы на российские индексы открылись небольшим снижением. Понедельник для индексов может получиться коррекционным. Пока цены на нефть находятся выше $75 и повышается индекс SP500, от индекса РТС на этой неделе стоит ожидать прорыва вверх к уровню 1705 пунктов, от индекса МосБиржи – к 3895 пунктам.