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Снова локдаун? Иркутские медики попросили ограничить работу ТЦ, общепита, турбаз, музеев и детских садов

Медики Иркутской области попросили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, музеев и детских садов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По их словам, даже массовая вакцинация сейчас не спасет от последствий. Обращение, под которым подписались почти 400 человек, опубликовано 28 июня на сайте Общественной палаты Иркутской области.

– Обращаемся к Вам в связи с тем, что нагрузка на областную систему здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизилась к критической отметке. Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей, – подчеркивается в сообщении.

По словам медиков, сегодня можно говорить о развернувшейся третьей волне заболевания.

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– Даже ускорение массовой вакцинации сейчас уже не спасет нас от тех же последствий, что во вторую волну, а это гибель людей. Сейчас требуются самые кардинальные меры. Во избежание роста смертельных случаев и тяжелых осложнений в результате перегрузки медицинских учреждений, просим принять максимальный ограничительные и противоэпидемиологические меры в пределах ваших полномочий: приостановить работу торговых центров, общепита, магазинов непродовольственной торговли, салонов красоты и СПА, гостиниц, турбаз и санаториев, музеев, детских садов (за исключение дежурных групп), стационарных детских лагерей, активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Национальной гвардии и МЧС и т.д. Нам необходимо выиграть время для вакцинации, сейчас важен каждый день, чтобы третья волна в нашем регионе стала последней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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