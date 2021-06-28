Новый мукомольный завод построили на севере Иркутской области

Предприятие по производству пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, а также манной крупы скоро начнет работу в селе Кузнецовка Братского района Иркутской области. Инвестиционный проект был разработан сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом «Буренка». Общая стоимость составила 85 млн рублей.

В 2020 году СППК «Буренка» получил два гранта минсельхоза Иркутской области на общую сумму 39,9 млн рублей, льготный кредит по программе Министерства экономического развития РФ, а также заемные средства банка. Организационную поддержку проекту оказывает Корпорация развития Иркутской области.

Работы по строительству производственного комплекса по хранению и переработке зерна начались осенью 2020 года и сейчас подходят к завершению. Здание общей площадью 1300 м² состоит из трех помещений: хозяйственное, производственный цех, склад готовой продукции.

– В настоящее время идет монтаж оборудования. В августе мы планируем приступить к производству муки, – сообщил руководитель предприятия Александр Шапошников.

К 2025 году объемы производства предполагается увеличить до 9 374 тонн муки 1 сорта. Зерно на мукомольный завод будут поставлять сельхозпроизводители Братского района. Запуск такого производства поможет им решить проблему сбыта продукции. В среднем в год в Братском районе выращивают 36 тысяч тонн пшеницы. Из них 14 тысяч тонн будет гарантированно закупать новая мельница.

Первыми партнерами нового предприятия станут хлебопекарни северных районов Иркутской области. Кооператив заключает контракты на поставку продукции – муки «Белоярыня». Торговая марка уже зарегистрирована. Мука должна отличаться высоким качеством. Изготавливать ее будут в соответствии с ГОСТом 26574-85, без добавления каких-либо примесей и пищевых добавок Первое время мука будет продаваться в мешках по 50 килограммов. В дальнейшем предприятие планирует установить фасовочные линии, чтобы можно было поставлять продукцию в розничные магазины.