Власти Иркутска не поддержали предложение перевозчиков о повышении стоимости проезда

Цену на одну поездку предлагалось сделать 25 рублей в дневное время, и 30 рублей – после 20.00.

Часть коммерческих перевозчиков Иркутска запланировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля. Об этом 11 компаний уведомили администрацию. Они обозначили, что повышение цен на проезд обусловлено экономической ситуацией.

Повышение стоимости перевозчики мотивировали тем, что с каждым годом в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов рентабельность перевозок снижается, ростом цен на новые автомобили, проверкой систем онлайн-касс и другими причинами. Дополнительным фактором, заявили они, служит падение объемов перевозок, связанное с пандемией коронавируса.

– Считаем, что тариф необходимо пересмотреть в ближайшее время. В администрацию Иркутска уже направлено уведомление о повышении текущей цены с 20 до 25 рублей и до 30 рублей с 20.00. Такие цифры оправданы в текущей экономической ситуации, – добавил генеральный директор ООО «Автомобилист» Анатолий Михайлов.

В администрации Иркутска на совещании с перевозчиками было обозначено, что в настоящее время повышение тарифа нецелесообразно, может негативно сказаться на покупательской способности граждан и вызвать отток пассажиров.

– Совместно с перевозчиками обсудили вопрос о том, чтобы рассмотреть возможность повысить тариф не ранее января 2022 года. Понимаем, что данное решение назрело в связи с ростом затрат. Но оно должно учитывать интересы пассажиров, поэтому нужно обосновать увеличение цены и одновременно добиваться повышения качества перевозок, – подчеркнул и. о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых. – Повышать тарифы на муниципальном транспорте сейчас не планируем.

В соответствии с федеральным законом №220 перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, уведомив об этом решении администрацию города и представив обоснование.

Кстати, текущий тариф на перевозку пассажиров в Иркутске является одним из самых низких по России. Индексации цен не происходило с 2018 года.