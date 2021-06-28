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Иркутский облсуд отменил решение о приостановке работы «Усольского свинокомплекса»

Иркутский областной суд отменил решение Усольского районного суда о приостановке деятельности на 90 дней «Усольского свинокомплекса», который был временно закрыт из-за нарушения правил по размещению опасных отходов, следует из материалов суда.

«Представители предприятия обжаловали вынесенное решение, подав апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. В настоящее время решение Усольского городского суда отменено апелляционной инстанцией и направлено на новое рассмотрение. Судебное заседание по делу назначено на 1 июля 2021 года», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в конце мая 2021 года «Усольский свинокомплекс» совершил административное правонарушение, разместив отходы 3 и 4 класса опасности на земельном участке, расположенном в поселке Белореченский, из-за чего суд приостановил деятельность завода на 90 дней. Работу комплекса пообещали восстановить после устранения выявленных нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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