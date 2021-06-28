Федеральные ритейлеры приостановили работу в Бурятии на время локдауна

Правительство Бурятии достигло договоренности с большинством федеральных торговых сетей о приостановлении работы на период тотальной самоизоляции. Однако две сети – «DNS» и «Ситилинк» – работу продолжат.

Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку в этом вопросе оказали «Эльдорадо», «М-видео», "Сеть Связной", все магазины одежды и обуви: "Глория Джинс", "Адидас", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", «H&M», "МВМ", «Обувь России», «Юничел». Продолжит работу торговая сеть «Детский мир», в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность бизнесу, который закрыл свои двери на период самоизоляции.

– Вам, уважаемые коллеги, искреннее спасибо. Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое, – отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения ковидного стационара накануне.

На сегодняшний день о намерении продолжить работу в период ограничений заявили две торговые сети «DNS» и «Ситилинк». В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не может стать основанием для ограничения работы федеральных сетей. На объектах этих торговых сетей работают мобильные группы, которые следят за обеспечением противоэпидемических мер.