ИГУ вошел в ТОП-20 вузов РФ с самыми высокими зарплатами у молодых IT-специалистов

Иркутский государственный университет сообщил на официальном сайте, что вошел в ТОП-20 технических вузов России с самыми высокими зарплатами у молодых специалистов, занятых в IT-отрасли, по версии аналитиков Superjob.

ИГУ стал единственным вузом Прибайкалья в списке и занял 18-ую строчку. Лидер рейтинга – Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). На втором месте три вуза – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». На третьей строчке – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Рейтинг на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2015-2020 гг. Согласно данным аналитиков, размер заработной платы, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший ИГУ, составляет 90 тысяч рублей.

«Кроме того, в рейтинге приведены еще два показателя. Так, отмечено, что 78 процентов выпускников ИГУ предпочли остаться в Иркутске (это один из самых высоких показателей среди региональных вузов). Также представлен пункт по средним баллам ЕГЭ. Цифры гласят, что в прошлом году средний балл ЕГЭ на IT-специальности в ИГУ составил 75,7», – отмечается в сообщении.