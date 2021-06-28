Банду из Нижнеудинска обвинили в незаконном производстве партии алкоголя на 6 млн рублей

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что четверых жителей города Нижнеудинска Иркутской области обвинили в бутлегерстве: они незаконно произвели партию алкоголя на 6 млн рублей и собирались продать на территории Приангарья, ее удалось изъять.

Всего изъято около пяти тысяч литров водки, свыше полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара. Производственные цеха и склады для фальсификата находились в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске. Выявлены и торговые точки, в которых происходила продажа этой продукции.

Участников банды будут судить по статьям УК РФ «Незаконное производство и оборот алкоголя» и «Производство и сбыт товаров без маркировки», санкции которых предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.