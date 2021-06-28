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Минздрав Приангарья: Почти все койки с подачей кислорода в регионе заняты

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков заявил, что в регионе заканчиваются места в больницах с подачей кислорода – почти все они заняты ковидными пациентами, пишет правительство Приангарья.

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«Проблем с поставками кислорода нет, в госпитали он поступает регулярно, по графику в ежедневном режиме. Для бесперебойной работы оборудования создается необходимый запас. Но на прошедшей неделе количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке значительно возросло. Много людей с тяжелым течением заболевания. Практически все койки с подачей кислорода заняты», – заявил министр.

Всего в медучреждениях Иркутской области развернуто 5178 коек для пациентов с COVID-19, из них  порядка 2200 коек с подводкой кислорода. На сегодняшний день свободный коечный фонд в Приангарье составляет 15%.

По данным оперштаба, в больницах области с коронавирусом сейчас находятся 4,4 тысячи людей. За последние сутки госпитализирован 121 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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