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План развития железнодорожной инфраструктуры сформируют в Иркутской области

Поручение дал Игорь Кобзев, сообщают в администрации области.

План реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры будет согласован руководством ВСЖД. Контроль за его реализацией будет проводить рабочая группа, которую сформируют при правительстве области. 

Напомним, Владимир Путин поручил создать комиссию для решения вопросов реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Первое совещание состоялось 15 июня под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Обсуждались вопросы по выполнению первого и второго этапов развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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