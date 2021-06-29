Иркутская компания «РАФТ ЛИЗИНГ» софинансирует проект в Дагестане

РАФТ ЛИЗИНГ выступил инвестиционным партнером по модернизации и расширению производства крупного агрохолдинга в Республике Дагестан. Проект включает в себя обновление линии по хранению и пастеризации молока, а также приобретение пула спецтехники по возделыванию сельхозкультур.

Агрохолдинг из Дагестана – предприятие полного цикла, специализируется на четырех направлениях: производство и реализация молочной, мясоколбасной продукции, розлив минеральной воды и безалкогольных напитков, изготовление мучных и кондитерских изделий. Свою продукцию поставляет в девять регионов России.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«К участию в любом проекте мы подходим в первую очередь как инвесторы. Для нас важен сам бизнес, как он развивается, какие задачи перед собой ставит, учитывает ли риски. Местонахождение бизнеса для нас, как для лизинговой компании, вопрос вторичный. Сейчас цифровизация позволяет стирать географические границы. Финансировать проекты за тысячи километров – совсем не проблема».

В этом году на финансирование агрохолдинга из Дагестана запланировано порядка 150 млн рублей. На текущий момент реализовано почти 70 млн руб. Во втором полугодии в связи с расширением рынков сбыта агрохолдинг намерен запустить новый цех по переработке молока. Финансовым партнером по приобретению оборудования выступает также иркутский РАФТ ЛИЗИНГ.