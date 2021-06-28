Первый Международный трансбайкальский заплыв BAIKAL GREAT SWIM пройдет в Иркутской области

Важнейшее событие в истории мирового марафонского плавания на открытой воде посвящено Году Байкала, сообщают в администрации области.

Пловцы из разных стран мира впервые соберутся вместе на самом глубоком озере планеты для того, чтобы совершить свой внутренний подвиг и преодолеть сложнейшую дистанцию.

Общая протяженность эстафетного заплыва – 120 км. Старт – в селе Выдрино Кабанского района Республики Бурятия. Финиш – в Иркутске (пляж Якоби). Ориентировочное время прохождения дистанции – 36 часов (без отдыха и сна). Мероприятие будет проходить с соблюдение всех требований безопасности и санитарных норм.

Маршрут BAIKAL GREAT SWIM является одним из самых сложных в мире.

Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий. Сопровождать участников заплыва на всем протяжении будут катера и лодки Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия и Иркутской области.