Строительство многофункционального культурного центра завершается в Байкальске

В двухэтажном здании площадью 1,3 тыс. кв. будет расположены творческие мастерские, классы для кружковых занятий, зрительный зал с вместимостью более ста мест, сообщают в администрации Иркутской области.

Также в нём установят экран для кинопоказов и большую сцену для выступлений. Планируется, что в учреждении будет работать Заслуженный коллектив народного творчества России, театр-студия «Люди» и появится театральная школа. Завершить работы должны в конце августа. Строительство находится на контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Ход работ проверила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Строительство многофункционального культурного центра было начато в 2019 году по программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Сметная стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. Сейчас на объекте ведут облицовку фасадов. Внутри здания специалисты заняты отделкой помещений и заливкой полов, ведут монтаж внутренних систем вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения. Уже установлены лифты и подъемники, начинаются работы по благоустройству.