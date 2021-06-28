Екатерина Бугаева назначена финансовым директором Росбанка

Совет директоров Росбанка также инициировал процесс назначения Екатерины членом правления Росбанка – оно вступит в силу после одобрения Банком России. В зону ответственности Екатерины будет входить руководство финансовыми функциями Росбанка и его дочерних структур, сообщают в банке.

Екатерина работает в группе Societe Generale 14 лет. Это назначение – яркий пример возможностей для роста и развития талантливых сотрудников в Группе.

«От имени всей команды Росбанка поздравляю Екатерину и желаю ей успехов на новом ответственном посту. Уверен, что значительный опыт Екатерины в вопросах финансового управления поможет в успешной реализации планов Росбанка в новом стратегическом цикле развития», - отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

В 1998 году Екатерина окончила Технический университет Молдовы. С 2004 года является членом Ассоциации независимых бухгалтеров, Великобритания (АССА). В группе Societe Generale Екатерина работает с 2007 года. В 2007-2012 гг. занимала должность финансового директора дочернего банка Societe Generale в Республике Молдова — Mobiasbanca GSG. В 2012 году Екатерина присоединилась к команде финансов Росбанка, возглавив Департамент внешней отчетности (МСФО учет и отчетность). В ноябре 2014 года Екатерина назначена заместителем финансового директора Росбанка, а также в период с 2018 по март 2021 года являлась финансовым директором и членом правления Русфинанс Банка. В роли заместителя финансового директора Росбанка в разные периоды Екатерина курировала такие сферы, как МСФО учет и отчетность, взаимодействие с внешними аудиторами и рейтинговыми агентствами, управление дочерними структурами в рамках группы Росбанк, финансовое управление группы Росбанк.