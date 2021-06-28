Россию ждет повышение зарплат

Более трети работодателей (36%) планируют увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года.

Согласно результатам опроса, 62% опрошенных не планируют менять размер зарплат сотрудников, 2% — планируют понизить их. Аналитики отметили, что 54% представителей компаний уже повысили зарплаты в этом году. Чаще всего зарплаты увеличивали на 10% — об этом заявили 60%. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза. В этом году еще не повышали зарплаты 43% компаний. 3% заявили, что зарплаты снизились.

Выход из рецессии, а также восстановление цен на нефть — Brent сейчас торгуется около $76 за баррель — естественно, положительно сказывается на доходах россиян. Но есть и другая, менее приятная причина роста зарплат – инфляция, которая в текущем году побила все рекорды. С 16 по 21 июня включительно потребительские цены выросли на 0,12%, с начала месяца — на 0,4%, а в годовом выражении обновили пик с 2016 года — 6,21%. Эпицентром инфляционного «взрыва» остается рынок продовольствия, где с начала года свинина подорожала на 7%, курятина — на 15%, гречка — на 9%, картофель — на 94%, капуста — на 75%, лук — на 41%, а морковь — на 124%.

Вместе с тем, зарплатам в России есть куда расти. В 2014 году российские монетарные власти ответили на санкции и падение цен на нефть девальвацией рубля. Это обесценило издержки компаний, в том числе зарплаты, но позволило сохранить маржу – доходы казны и дивиденды акционерам. Однако компенсации за 2014 год россияне так и не увидели. Плюс на фоне сложной внешнеполитической ситуации правильно делать ставку на внутренний рынок и внутренний спрос, а не экспорт. Экономика России остается экспортной. Достаточно рисковая история в мире сложной геополитики. Ближе к парламентским выборам в сентябре можно будет также ожидать индексации зарплат в государственном секторе.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»