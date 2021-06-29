Банк «Солидарность» предложил кешбэк до 20% по карте «Мир»

Банк «Солидарность» сообщил, что 28 июня 2021 года стал участником программы лояльности «Привет, МИР», по которой держатели карт платежной системы «Мир» могут получать кешбэк до 20 % за покупки у партнёров программы.

– Среди них – продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, детских товаров, бытовой техники и многие другие. Список предложений обновляется каждый месяц, – говорится в сообщении банка.

Для участия в программе необходимо зарегистрировать номер своей карты и указать номер мобильного телефона на портале лояльности платежной системы «Мир».

После регистрации пользователям будут доступны все возможности ресурса: от поиска предложений партнеров до оплаты покупок. Покупки можно совершать как на сайте, так и офлайн, а статус перечисления и размер кешбэка держатели карт «Мир» смогут самостоятельно отслеживать в личном кабинете на портале сервиса.